Monta hyÃ¶tyjÃ¤Ã¤ yhdellÃ¤ pistoksella

Malla-auto on seisonut Aholan nuorisoseurantalon pihassa pian kaksi tuntia. Siinä ajassa sairaanhoitajat Riitta Ahonen ja Joonas Ruosteinen ovat ehtineet pistää auton lämmössä 32 kausi-influenssarokotetta.

Myös he itse aikovat ottaa rokotteen ensi viikolla. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) palkkalistoilla olevat hoitajat eivät suinkaan pistä toinen toisiaan, vaan työterveyshuolto hoitaa homman.

Eksoten henkilökunnan rokotuskattavuus on parantunut vuosi vuodelta. Silti vielä viime rokotuskaudella useampi kuin joka viides keskussairaalan työntekijä ja vielä suurempi joukko muista eksotelaisista ei ottanut influenssarokotetta.

Ratkaisu on henkilökohtainen.

– Henkilöstöjärjestötkin ovat suosittaneet influenssarokotteen ottamista. Loppujen lopuksi jokainen työntekijä tekee oman päätöksensä, ottaako influenssarokotteen vai ei, sanoo osaa Eksotessa työskentelevistä tehyläisistä edustava pääluottamusmies Kaija Kiiski.

Potilasturvallisuuden kannalta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokottautuminen on tärkeää etenkin sairaita ja ikääntyneitä hoitavissa yksiköissä. On arvioitu, että rokottamalla kahdeksan vanhainkodin henkilökuntaan kuuluvaa estetään yksi potilaskuolema.

Rokotuksesta hyötyvät myös rokotetut työntekijät itse sekä heidän perhepiirinsä, etenkin jos kotona on joku, jolle influenssatartunta olisi tavallista riskaabelimpi. Myös työyhteisö hyötyy, kun rokotettu ei tartuta työtovereitaan.

Potilaan etu olisi myös tietää, onko hoitaja ottanut kausi-influenssarokotteen, jotta hän voisi tarvittaessa kieltäytyä rokottamattoman antamasta hoidosta tai vaatia tätä käyttämään influenssa-aikaan hengityssuojainta.

Eksoten terveys- ja vanhuspalvelujen johtajan Tuula Karhulan mukaan toistaiseksi työnantaja ja potilaat voivat vain vedota työntekijän moraaliin.

– Lakiesitys on valmisteilla, mutta sitä ei ole vielä hyväksytty, joten tällä erää rokotteen ottaminen ja siitä kertominen on työntekijälle vapaaehtoista. Me kannustamme käyttämään Olen rokotettu -tarroja.

Kymmentä vaille neljä maanantai-iltana Aholantiellä on vähän kulkijoita. Niistäkään kukaan ei käänny nuorisoseurantalon pihaan.

On allekirjoittaneen aika ryhtyä asiakkaaksi. Palttoota pois ja olkapää paljaaksi. Ahonen kirjaa tiedot ylös, ja Ruosteinen pistää. Aholalaisittain 33:s asiakas on rokotettu.

Juttu kokonaisuudessaan 10.11. Joutseno-lehdessä.