Putkinotkon kaava loppusuoralle

Joutsenon kunnantalojen aluetta ja Rientolan lähialuetta koskeva asemakaavan muutos Putkinotkossa on yli vuoden päätöskierroksen jälkeen kalkkiviivoilla.

Kaavamuutoksen ja siitä annettujen lausuntojen hyväksyminen on esillä Lappeenrannan kaupunginhallituksessa maanantaina.

Kaava-alue rajautuu itäkaakossa Putkinotkontiehen, lounaassa Saimaantiehen, lännessä Kesolantiehen ja pohjoisessa Rientolankaareen.

Suunnittelualueen pinta-ala on 3,3 hehtaaria, josta pääosa on kaupungin omistuksessa.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa virastotalojen alueen käyttötarkoituksen muuttaminen asuin-, liike ja toimistokäyttöön sekä mahdollistaa jatkossa myös julkisten palvelujen sijoittumista korttelialueelle.

Vesitorni, kunnantalo I ja II sekä nuorisotalo Rientola on suojeltu kaavamerkinnällä.