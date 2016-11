Kinkku liikkeelle muutenkin kuin uimalla

Liikkuva kinkku on joulun kunkku. Näillä sanoin Lappeenrannan kaupungin liikuntatoimi potkii kuntalaisia liikkeelle joulun alla. Porkkanana on joulukinkku, joka perinteisesti on ollut niin sanotun kinkku-uinnin pääpalkinto.

Liikuntatoimen perinteinen kinkku-uinti laajenee tänä vuonna Kinkku liikkuu! -kampanjaksi. Jo kymmenettä kertaa järjestettävä kampanja kannustaa nyt liikkeelle muutkin kuin uimarit. Aiemmin kampanja on liikuttanut pääsääntöisesti vain uinnista kiinnostuneita ja jo valmiiksi aktiivisia kuntalaisia.

– Haluamme tavoittaa mahdollisimman monet kuntalaiset liikunnan pariin ylipäänsä. Koska kaikki liike on tärkeää, kampanjassa ei lasketa liikuntamäärää tai -aikaa vaan liikkumiskertoja, liikuntasihteeri Aija Rautio kertoo.

Liikuntakampanja alkaa 14. marraskuuta ja loppuu 16. joulukuuta. Kinkku liikkuu! -kampanjaan voi osallistua henkilökohtaisella suorituskortilla, johon kerätään kaikki liikkumiskerrat viiden viikon ajalta.

Suorituskortin saa Joutsenohallista, uimahallien lippukassoilta ja Lappeenrannan urheilutalolta. Kortin voi myös tulostaa kaupungin www-sivulta.

Kampanjajaksolla vesiliikunta, ulkoliikunta, lihaskuntoharjoitus, arkiliikunta tai joku muu liikuntasuoritus merkitään korttiin kyseisen päivän kohdalle. Kortit palautetaan 16.12. mennessä niihin liikuntapaikkoihin, joista kortteja on voinut noutaa.

Kinkku liikkuu! on tarkoitettu kaikenikäisille.

Liikunnalliset arpajaispalkinnot on jaettu kolmeen tasoon ja liikuntakertojen lukumäärä määrittää palkintotason. Ylimmälle tasolle yltää 25 liikuntakerralla viiden viikon aikana. Alimmalle palkintotasolle pääsee kymmenelle liikuntakerralla.

Lisäksi kaikkien kampanjaan osallistuneiden kesken arvotaan useita tuotepalkintoja.

– Palkinnot ovat liikunnallisia, mutta joulukinkku on ja pysyy palkintolistalla. Kinkun arvontaan osallistuu jokainen korttinsa palauttanut, Rautio kertoo.