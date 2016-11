SisÃ¤ilmatyÃ¶ryhmÃ¤ kÃ¤sittelee Kesolan koulun tilannetta

Kaupungin sisäilmatyöryhmä käsittelee Kesolan koulun tilannetta ensi viikon tiistaina 22.11. ja antaa tämän jälkeen mahdollisia toimenpidesuosituksia.

Sisäilmasta johtuvaksi epäiltyä oireilua oli koulun henkilökunnalle tehdyn oirekyselyn perusteella tavallista enemmän jo viime keväänä. Oireilun määrä on edelleen lisääntynyt.

Tilakeskus on tilannut koulun sisäilman laadun parantamiseksi Insinööri Studio Oy:ltä selvityksen eri korjausvaihtoehdoista ja niiden kustannuksista. Myös vaihtoehtoisia tilajärjestelyjä ja niiden kustannuksia selvitetään.

Koulun henkilökunnalla ja oppilailla on esiintynyt viime vuosina oireilua, jonka on epäilty johtuvan koulun sisäilmasta.

Ongelmien poistamiseksi on tehty paitsi oirekyselyitä ja teknisiä selvityksiä myös korjauksia.