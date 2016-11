Rollaattori juuttui vastuukiistaan

– Eihän tuossa ole mitään järkeä, että jätetään toinen puoli auraamatta, puuskahtaa Joutseno-lehden lukija tavasta, jolla Saimaantien kahta puolta kulkevien kevyen liikenteen väylien talvikunnossapito oli hoidettu vielä maanantaiaamuun asti.

Ei olekaan, tuumasi kaupungin vastaava tiemestari Matti Himmi ja komensi työviikkonsa alkajaisiksi aurausurakoitsijan hommiin.

– Eihän siitä pidä kävelijöiden joutua kärsimään, että joku jossain päättää olla auraamatta pyörätien, Himmi perustelee ja viittaa omasta mielestään Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) vastuulla olevan väylän kunnossapitoon tai -pitämättömyyteen.

Lukija jos toinenkin oli jo ehtinyt taivastella rollaattorimummojen kangertelevaa menoa kinoksessa.

– Tenavatkin vetelee ajoradalla, kun jalkakäytävällä ei voi ajaa, kuului lukijahavainto nuoren polven etenemiskonstista.

Siinä missä traktorinkuljettaja teki pyöräteitä miltei viikon päivät peittäneistä pöpperöistä aamupäivän aikana selvää, jatkui kaupungin ja ELYn kädenvääntö kulisseissa.

– Olen tässä virastolla selvittämässä historiaa. Sen tiedän, että sen jälkeen, kun Joutseno on yhdistynyt Lappeenrannan kaupunkiin, Saimaantien pyörätiet on tähän talveen asti aurattu samalla tavalla: osan on aurannut kaupunki, osan ELY, Himmi kertoi maanantaina.

Saimaantie on valtion väylä ja sellaisena ELYn hoitovastuulla. Pääperiaate on, että vastuu kattaa paitsi ajoradan myös mahdolliset kevyen liikenteen väylät.

– Saimaantien tapauksessa maapohjan omistaa valtio sekä ajoradan että sen molemmin puolin sijaitsevien kevyen liikenteen väylien osalta, Himmi korostaa.

Pyöräteiden kunnossapito on kuitenkin jaettu Joutsenon kaupungin aikaisen sopimuksen mukaisesti kaupungin ja ELYn kesken.

Näin siis Himmin mielestä.

Mutta kun asiaa kysyy tämän kollegalta ELYssä, aluevastaava Sakari Häyhältä, työnjako näyttäytyy toisena.

– Pyörätiet ovat aikanaan olleet Joutsenon kunnan hoidossa ja siirtyneet tietenkin kuntaliitoksen yhteydessä Lappeenrannan kaupungin hoitoon.

Siis pyörätiet molemmin puolin Saimaantietäkö?

– Kyllä! Kirkon nurkalta suolasatamaan johtavaan risteykseen asti kahta puolta Saimaantietä. Meidän osuutemme alkaa kirkolta Penttilän suuntaan ja jatkuu palvelukodin ohitse.

Häyhä muistuttaa, että ELYn hoidossa oleva tiestö kevyen liikenteen väylät mukaan lukien on inventoitu neljästi sitten vuoden 1996 eli aina hoitourakoiden kilpailutuksen yhteydessä.

Olipa pyörätiet tähän asti aurannut kuka hyvänsä, miksi juuri tänä talvena osa niistä jäi auraamatta?

– Sitä täytyy kysyä Himmin Matilta, vastaa Häyhä.

– Minun nähdäkseni kaupunki on hyvää hyvyyttään aurannut osan pyöräteistä. Ja kun ELYlle on annettu pikkusormi, se on vienyt koko käden, Himmi sanoo.

