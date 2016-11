Suojelu ei vielä pelasta

Pitkällisen veivaamisen jälkeen nuorisotalo Rientola saa suojelumerkinnän siinä missä vesitorni, Joutseno-talo ja viereinen virastotalo.

Tässä kohdin moni joutsenolainen varmasti huokaa helpotuksesta. Pala paikallishistoriaa on pelastettu.

Näin asia ei kuitenkaan ole. Suojelumerkintä ei vielä pelasta mitään. Olennaista on se, mitä merkinnän leimaamisen jälkeen tapahtuu. Onko omistajalla, eli tässä tapauksessa kaupungilla aidosti haluja tai rahaa korjata, ylläpitää tai jopa entisöidä suojelukohteita? Tämän päälle tulee vielä jatkuvasta ylläpidosta huolehtiminen. Vanhat kiinteistöt kaipaavat arvonsa mukaista hoivaa.

Omistajalle suojelutalo voikin olla aikamoinen riesa. Jos vuosien saatossa kiinteistö on päästetty huonoon kuntoon, korjausvelvoite voi olla kallis. Lisäksi vanhan rakennuksen hyötykäyttö ei aina ole ongelmatonta.

Tästä huolimatta on tärkeää jättää jälkipolville perinnöksi eri aikakausien kulttuurikerrostumia. Rakennetun ympäristön viehättävyys perustuu sen monimuotoisuuteen.

Hienoa siis, että Joutsenossa tällainen paikallishistoriallisesti merkittävä kokonaisuus säilyy, mitä Putkinotkon alue ja laajemmin koko kirkon seutu edustaa. Liian monessa isommassa ja pienemmässä kunnassa samaa arvostusta ei ole osattu vanhoille kiinteistöille antaa. Hyvät huonot esimerkit löytyvät varsin läheltä eli Lappeenrannan ydinkeskustasta ja Imatralta. Niissä vanha on saanut väistyä uuden tieltä.