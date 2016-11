Upeaa Joutsenon nuoret – teistä voi olla ylpeitä

Päihteet eivät kuulu teidän elämäänne ja olette terveen kriittisiä niiden suhteen. Näin ainakin voi päätellä niistä vastauksista, joita saimme teiltä nuorilta kysyessämme, mitä mieltä olette päihteiden käytöstä.

Olin viime torstaina Joutsenon Terveys ry:n ja Eksoten järjestämässä ehkäisevän päihdetyön tapahtumassa Joutsenon koululla. Siellä kerroimme yläkoululaisille erilaisten päihteiden; kuten tupakan, nuuskan, alkoholin ja huumeiden terveyshaitoista.

Mikä ilahduttavinta, meidän nuorilla tuntuu olevan hyvä tieto päihteiden haitoista ja terveyttä heikentävistä vaikutuksista. Suurin osa vastaajista vastusti selkeästi päihteiden käyttöä ja piti sitä tyhmänä, typeränä tai ällöttävänä käyttäytymisenä. Tässä muutamia poimintoja tyttöjen ja poikien vastauksista: ”Todella ällöttävää ja ne vain tuhoo kehosi, olen sitä mieltä, että kukaan järkevä ihminen ei käytä niitä, se pilaa elämän, typerää ja sillä voit pilata terveytesi täysin. itse en ala koskaan käyttää niitä, mielestäni päihteet on turhia, niihin menee paljon rahaa ja aiheuttaa terveyshaittoja.”

Tekemäämme kyselyyn osallistui lähes sata nuorta, joiden hienot vastaukset olivat todella ilahduttavia. Nuoremme ymmärtävät päihteiden vaarat ja niiden vakavat haittavaikutuksetkin tuntuvat olevan monilla tiedossa.

Typerää, tyhmää ja terveydelle vaarallista, sanat löytyivät hyvin monista vastauksista. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimialalla työskentelevänä ammattilaisena tunsin iloa meidän fiksujen nuorten puolesta.

On hienoa olla joutsenolainen, kun meillä on kasvamassa noin mahtavia nuoria. Heille on tärkeää oma hyvinvointinsa ja he ovat ymmärtäneet, että itsestä välittämisen päätöksen tekee kukin itse.

Tulevaisuudessa toivottavasti yhä harvempi vanhempi tai muu aikuinen hankkii tai tarjoaa alaikäiselle lapselleen alkoholia tai tupakkaa. Sillä joka kerran, kun hän niin tekee, hän syyllistyy rikokseen ja toimii lapsen edun vastaisesti. Siitä teosta seuraa lastensuojeluilmoitus.

Näitäkin vanhempia ilmeisesti vielä joitakin on, koska vastausten joukosta löytyi muun muassa tällainenkin, erään tytön vastaus: ”Alkoholi ja tupakka alaikäisille on ok, jos on vanhempien lupa.” Hyvä vastaaja, näin ei todellakaan ole!

Hyvät vanhemmat, ettehän halua antaa lapsillenne vääriä käyttäytymismalleja jo alaikäisenä ja asettaa omaa harkintaanne ja kasvatusvastuutanne viranomaisten punnittavaksi. Lapsenne ottavat teistä mallia, niin hyvässä kuin pahassakin. Joskus heidän käyttäytymisensä on kuin peilikuva omasta käyttäytymisestänne.

Muistan hyvin tilanteita, omien lasteni ollessa murrosiässä, kun jotkut heidän käyttäytymispiirteensä ärsyttivät juuri sen vuoksi, koska he olivat ottaneet niitä omia huonoja piirteitä itselleen.

Me aikuiset mallitamme omalla olemuksellamme, toimintatavoillamme ja käyttäytymisellämme suoraan lastemme ja nuortemme elämää. Toki siihen tulee iän karttuessa ja elämänpiirin laajentuessa malleja myös ympäristöstä ja kaveripiiristä, mutta perusasiat toimintatavoista, oikeasta ja väärästä opitaan aina omassa kodissa.

Vanhemmuuden vastuu on suuri ja jakamaton. Sitä ei voi antaa pois tai sitä ei voi saada ostamalla. Se syntyy silloin, kun saatte ensimmäisen lapsenne käsivarsillenne tuolla sairaalan synnytysosastolla. Nauttikaa siitä vastuusta, älkää antako sitä pois, se on teidän etuoikeutenne. Antakaa lapsellenne raitis lapsuus ja raitis tuleva joulu.

Päätän tämän kirjoitukseni tällä kertaa yhden nuoren vastaukseen: ”Minun mielipide on, että se on tyhmää ja se pilaa ihmisen. Jos polttaa tupakkaa, niin haisee, se ei ole kivaa, myös keltaiset hampaat ovat ällöttäviä!”

Liikkumisen riemua ja hyvää oloa lisäävää talvenalkua kaikille

Kinkut liikkeelle ennen joulu, kuten Lappeenrannan liikuntasihteeri Aija Rautio haasteessaan kehotti. Luistimet ja sukset on voitu jo etsiä käyttöön.

Tuula Partanen

Kirjoittaja työskentelee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattorina Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä.

