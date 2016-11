Huonot päivät karttavat Bad Day BC -tiimiä

Huonot päivät ovat olleet Luhtikammaria kotikenttänään pitävälle peliporukalle harvinaisia. Seitsemän viime vuoden aikana tappioita on tullut vain muutama.

Bad Day BC:n kapteeni Samppa Pulkkinen löytää ylivoimaan kaksi syytä.

– Meillä on taitavia yksilöitä ja olemme yksi liigan kokeneimmista joukkueista.

Biljardiliigan alkuajoista Joutsenon eri joukkueissa pyörinyt Jouni Partanen kertoo, että tiistain peli-illat ovat kuin pieni irtiotto arjesta.

– Olemme kaikki Joutsenon poikia. Se on yksi syy siihen, miksi joukkue on hitsautunut yhteen. Ostopelaajia ei ole, hän hekottelee.

Ihan mistä tahansa pubijoukkueesta ei Bad Day BC:n kohdalla tosin voida puhua. Takataskussa on varsin hienoja saavutuksia.

Lue lisää torstaina ilmestyneestä Joutseno-lehdestä.