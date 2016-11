Tettiläisestä tehtaanjohtajaksi

Metsäteollisuus työllistää Suomessa pyöreästi 42 000 ihmistä. Huolimatta siitä, että ala on viime vuosina ollut otsikoissa väenvähennyksistä kertovien yt-uutisten takia, metsäteollisuudesta löytyy myös tulevaisuudessa töitä. Näin pelkästään jo siksi, että alalta jää seuraavien kymmenen vuoden kuluessa neljäsosa nykyisestä työvoimasta eläkkeelle.

Mutta myös siksi, että ”metsäalalla on hyvä draivi päällä”, kuten Metsä Groupin henkilöstöjohtaja Anneli Karhula asian ilmaisee alan yhteisen Mahdollisuuksien metsä -koulukampanjan lehdistötiedotteessa.

Tätä viestiä veivät tulevaisuuden toivoille myös alalla paikallisesti työskentelevät Jaakko Anttila ja Krista Tötterman. He esittelivät Joutsenon koulua käyville peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille muun muassa eri ammatteja, joiden osaajia metsäteollisuus työllistää, ja kertoivat omista urapoluistaan.

Diplomi-insinööri Anttila on työskennellyt tehtaanjohtajana Metsä Fibre Oy:n Joutsenon tehtaalla nyt kolmisen vuotta. Tampereelta kotoisin oleva Anttila hakeutui lukion jälkeen teknilliseen yliopistoon opiskelemaan tuotantotaloutta.

– Pääaineeni oli yritystalous. Sivuaineina opiskelin orgaanista kemiaa ja ohjelmistotuotantoa. Jälkimmäistä en ole juurikaan käyttänyt. Orgaanista kemiaa sitä vastoin olen tarvinnut työelämässä.

Talouspuolen koulutus antaa Anttilan mukaan hyvän pohjan hakea monille eri aloille töihin. Teknisistä oppiaineista kuten matematiikasta, kemiasta ja fysiikasta on tukea, samoin kielistä, joista kiinnostunut Anttila luki koulussa englantia, ruotsia ja saksaa.

– Yliopiston loppuvaiheessa oli vaihdossa Saksassa Münchenissä, mistä sain ensimmäisen työpaikkani.

Vuoden päivät Saksassa työskenneltyään Anttila palasi Suomeen ja meni projektipäälliköksi Perlokselle, joka valmisti komponentteja kännyköihin.

– Alusta asti minulla oli ollut se fiilis, että haluan ulkomaille töihin. Pari vuotta Suomessa oltuani lähdinkin Kiinaan komennukselle. Perlos oli hyvin globaali firma: valmistusta oli Kiinan lisäksi Intiassa, Unkarissa, Meksikossa, Brasiliassa ja niin edelleen. Paljon tuli reissattu; se oli hieno kokemus.

Kymmenkunta vuotta Perloksen leivissä oltuaan Anttila pysähtyi miettimään, mitä muuta voisi vielä tehdä.

– Metsä Fibreltä otettiin yhteyttä, ja aloin tutustua tarkemmin metsäalaan. Totesin, että tässähän on itua: tämä on kannattavaa ja kasvavaa bisnestä ja tosi kansainvälistä toimintaa. Sitä kautta päädyin ensin myyntijohtajaksi.

Yseistä yliopisto-opinnot saattavat vielä tuntua kovin kaukaisilta. Ulkomailla työskentelystä ei Anttilan kädennostoäänestyksen perusteella näyttäisi haaveilevan peruskoulun päättävistä vielä kukaan, minkä paikkansapitävyyttä sopii epäillä.

Ajankohtaisempi asia ysiluokkalaisille on TET, työelämään tutustumisen jakso. Missä tehtaanjohtaja oli aikanaan tetissä?

– Voi, ei. En taida kyllä muistaa, Anttila vastaa ensin.

Hetken mietittyään pesti palautuu kuitenkin mieleen:

– Olen yrittäjäperheestä lähtöisin, ja meillä oli kukka-alan agentuuri. Tetissä olin yhdellä puutarha-alan liikkeellä.

Ensimmäinen kesätyö enteilikin jo ruohonjuuritasolla Anttilan tämänhetkistä työtä.

– Istutin kuusentaimia.

