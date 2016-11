Tekemistä käsille

Iso-Britannia–Joutseno. Margaret Lightin isoäidilleen Lilylle vuonna 1997 ideoima ja tekemä twiddle muff eli vapaasti suomennettuna hypistelymuhvi on rantautunut rieskapitäjään.

Muuan muassa muistisairaille mutta myös levottomille ADHD-lapsille kehitelty muhvi paitsi lämmittää myös antaa käsille tekemistä, rauhoittaa, palauttaa mieleen muistoja ja aktivoi. Se on myös kaunis katsella.

Marketta Pöyhiä oli vierailemassa Imatralla sijaitsevassa Tikanpesän palvelukodissa, kun muuan hoitaja pyöritteli käsissään Pöyhiän neulomaa säärystintä ja tuumasi, että siinäpä olisi kiva muhvi muistisairaille.

– Siitä se ajatus sitten lähti.

Pöyhiä etsi hypistelymuhvista lisätietoa netistä, kaiveli lankavarastojaan ja sai puhuttua muita Kädenjälki-talon naisia ja Saiku-kerholaisia mukaan talkoisiin.

– Syksyllä aloitettiin tuossa omenapuun alla, Hilkka Pursiainen kertaa.

– Hanke sai varsin innostuneen vastaanoton. Olimme miettineet, mitä uutta voisi porukalla tehdä, Ulla Marin viittaa naisten kesäiseen hyväntekeväisyysprojektiin, jonka hedelmänä Afrikkaan lähti tuhansia kestoterveyssiteitä.

Yhteistyössä on voimaa: muhveja on syntynyt jo satakunta.

Niiden lisäksi on neulottu myssyjä, lapasia, kaulaliinoja ja sukkia annettavaksi Joutsenon seudun palvelukodeissa asuville vanhuksille, joilla ei ole neulovia omaisia.

– Tätä meiltä toivoi toimintayksikön esimies Sari Hokkanen, kun lahjoitimme Leivontien ja Penttiläntien palvelukotien asukkaille ensimmäisen erän hypistelymuhveja, Pöyhiä mainitsee.

Seuraava kerta on suunniteltu ajoitettavaksi joulun alle: samalla tulee levitettyä joulumieltä pehmeän paketin muodossa.

– Mikä jottei omaishoitajat voisivat hakea täältä muhveja, että kotona asuvat muistisairaatkin saisivat omansa, Pursiainen pohtii.

Apuakin kaivattaisiin. Naisilla on esittää toive:

– Otamme vastaan lahjoituslankoja. Omistamme olemme tähän asti laittaneet, mutta nyt alkaa pohja jo paistaa lankakorista, Pursiainen sanoo.

– Kaikenlaiset langat kelpaavat, purkulangatkin, Marin täydentää.

Myös napit, nauhat, kulkuset, puuhelmet ja vastaavat ovat tervetulleita.

– Näissä on kaikenlaisia hörhökkeitä, nurjalla puolellakin, Pöyhiä näyttää.

Tarvikkeita voi tuoda Kädenjälki-talolle Saiku-puodin aukioloaikoina eli torstaisin kello 11–14. Muina aikoina nyssäkän voi jättää sisäpihan puolelta löytyvälle kuistille.

Jos joku innostuu tekemään hypistelymuhveja valmiiksi kotona, tiedoksi: myös sellaisia muhveja tarvitaan, joissa ei ole helposti irti revittäviä pieniä osia, sillä joillakin vanhuksilla on tapana laittaa niitä suuhunsa.