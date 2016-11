Kultsulla viisi uutta sopimusta

Kultsu FC on tehnyt viisi uutta pelaajasopimusta. Jatkosopimukset kirjoitettiin Samu Ikosen, Jere Niirasen, Riku Nurkan sekä Antti Voutilaisen kanssa.

Nurkka ja Voutilainen ovat jo pitkään kuuluneet vakiomiehiin Kultsun aloitusmiehistössä.

Valmentaja Lötjönen oli mielissään jatkosopimuksista.

– Riku Nurkka vakiinnutti paikkansa aloituksessa viime kaudella ja oli tärkeä palanen puolustuslinjassa. Voutilainen nosti tasoaan ensimmäisistä harjoituksista lähtien ja nousi tärkeään rooliin kauden kuluessa tehden myös kolme tärkeää maalia. Ikonen ja Niiranen ovat myös saaneet viime kausilla arvokkaita minuutteja kakkosessa.

Toissa kauden lopulla Kultsua vahvistanut Johannes Mononen on myös kirjoittanut sopimuksen Kultsu FC:n kanssa. Vuonna 1991 -syntynyt Mononen on pelannut uransa aikana muun muassa Veikkausliigaa Tampere Unitedissa ja ykköstä AC Oulussa, FC Hämeenlinnassa ja Jipossa.

– Valmentajalle erityisen mieleinen sopimus. Monosella on pitkä tausta Veikkausliigasta ja ykkösestä. Uskon, että Josa tulee olemaan johtava pelaaja ja tärkeässä roolissa joukkueen puolustuslinjassa, Lötjönen sanoo.

Joukkue rakentuu aikataulussa ja sopimuksia tehdään vielä ennen joulua.

– Joukkue aloittaa harjoittelun marraskuun lopulla. Rinkiin otetaan talven ajaksi paljon myös nuoria pelaajia, jotka tuovat harjoitusrinkiin laajuutta.