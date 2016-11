Joutsenon säilöönottoyksikön paikkaluku on tuplaantumassa

Joutsenon säilöönottoyksikköä suunnitellaan laajennettavaksi. Jos määrärahaesitys menee valtion ensi vuoden budjetissa läpi, säilöönottoyksikön paikkaluku on tarkoitus yli kaksinkertaistaa nykyisestä 30 paikasta 68 paikkaan alkuvuoteen 2018 mennessä. Laajennuksen edellyttämä remontti maksaa kokonaisuudessaan arviolta 2,2–2,6 miljoonaa euroa.

– Laajennuksen tarve pohjautuu vuoden 2015 suuriin turvapaikanhakijamääriin. Osa turvapaikanhakijoista saa kielteisen turvapaikkapäätöksen sekä käännytyspäätöksen. Voidaan arvioida, että nykyiset säilöönottopaikat eivät riitä lähivuosina, kertoo Joutsenon vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja Antti Jäppinen.

Säilöönottoyksikkö toimii Konnunsuon vankilan aikaisen sellirakennuksen toisessa päädyssä kolmessa kerroksessa. Kellarikerroksessa on vankilamuseo, muu osa rakennuksesta on vailla varastoa tähdellisempää käyttöä. Jatkossa rakennus valjastettaisiin museota lukuun ottamatta kokonaan säilöönottoyksikölle.

Nopeimmin, jo ensi kesänä, käyttöön voitaisiin ottaa kymmenen paikkaa nykyisen päädyn neljännestä ja samalla ylimmästä kerroksesta.

– Loput 28 lisäpaikkaa eli rakennuksen eteläsiipi on tarkoitus saada käyttöön alkuvuonna 2018, Jäppinen kertoo.

Laajennus tietää toteutuessaan kymmenkunnan uuden ohjaajan palkkaamista yksikköön. Nykyisin Joutsenon säilöönottoyksikössä työskentelee 20 ohjaajaa ja vastaava ohjaaja sekä hallintosihteeri ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Jäppinen johtaa yksikköä.

Joutsenon säilöönottoyksikössä on kolme osastoa, joista yksi on myös yksin maahan tulleille alaikäisille ja muille haavoittuvassa asemassa oleville tarkoitettu perheosasto ja loput kaksi miehille. Mahdollisen laajennusosan paikkoja ei ole vielä jyvitetty.

Syksyllä 2014 perustettu Joutsenon säilöönottoyksikkö on järjestyksessään Suomen toinen. Ensimmäinen, 40-paikkainen säilöönottoyksikkö on toiminut Metsälän vastaanottokeskuksen yhteydessä Helsingissä vuodesta 2002. Joutsenon yksikön laajennus tekisi siitä Suomen suurimman.

Yksiköihin – ja niiden täytyttyä myös poliisivankiloihin eli putkiin – otetaan säilöön ulkomaalaisia henkilöitä, joiden esimerkiksi oletetaan vaikeuttavan maasta poistamistaan kuten käännyttämistä tai karkottamista piileskelemällä tai pakenemalla.

Yleisin peruste säilöönotolle on juuri maasta poistamisen turvaaminen ja tarkemmista syistä yleisin kielteisen oleskelulupapäätöksen jälkeinen käännytys.

Säilöönottoon voidaan turvautua myös epäselvän henkilöllisyyden tai maahantulon edellytysten selvittämiseksi sekä tapauksissa, joissa on perusteltu syy epäillä ulkomaalaisen henkilön syyllistyvän rikokseen Suomessa.

Karkottamisella tarkoitetaan esimerkiksi Suomessa rikoksiin syyllistyneen ulkomaalaisen poistamista maasta. Myös henkilö, jolla on jo ollut oleskelulupa Suomeen, mutta hänelle ei myönnetä jatko-oleskelulupaa, karkotetaan.