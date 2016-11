Saimaantien kiinteistö vaihtoi omistajaa

Saimaantien perhemajoitusyksikkönä viimeksi toiminut entinen virastotalo on vaihtanut omistajaa.

Imatralainen kiinteistösijoittaja Emilio Urpalainen osti kiinteistön kesällä 2015 perustetun Kiinteistö Oy Joutsenon Empun lukuun. Urpalainen myi kiinteistöyhtiön edelleen lappeenrantalaiselle Harri Kangasmuukolle viime kuussa.

Kangasmuukolla on suunnitelmia kiinteistön jatkokäytölle, mutta hän on niistä vielä vaitonainen – osin siksi, että rakennus on vuoden loppuun vuokralaisen, Joutsenon vastaanottokeskuksen hallinnassa.

Keskustaajaman asemakaavassa kiinteistö sijaitsee asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueella, jolle saadaan kaavamääräysten mukaan sijoittaa myös hotelli- tai muuta majoitustoimintaa.

Talossa toimi kevääseen 2013 asti hoivakoti Hopeajoutsen. Hoivakotia pyörittänyt Attendo siirsi toiminnot toisaalle henkilöstön sisäilmaoireilun takia.