Senioreille oma liikuntakortti

Vanhusneuvoston aloite liikuntaan kohdistuvasta seniorikortista 65 vuotta täyttäneille on tuottamassa tulosta. Tiistaina kokoontunut nuoriso- ja liikuntalautakunta antoi liikuntatoimelle tehtäväksi valmistella seuraavaan kokoukseen esityksen siitä, millainen, minkä hintainen ja mihin liikuntapalveluihin oikeuttava senioriliikuntakortti Lappeenrannassa otetaan käyttöön.

Lautakunta päätti myös esittää kaupungin sosiaali- ja terveystoimikunnalle, että se osoittaisi Perintökaaren varoista määrärahat yhden uuden liikunnanohjaajan palkkaamiseen kahden vuoden määräajaksi. Työpanos kohdennettaisiin juuri senioreiden liikuntaneuvonnan mallintamiseen ja organisointiin.

Lappeenrannassa nykyisin käytössä olevat, eri kohderyhmille suunnatut liikuntakortit on otettu hyvin vastaan: esikoululaisten kymmenen kerran maksuton uintikortti on lisännyt sekä esikoululaisten että heidän perheidensä uimahallikäyntejä, ja myös BMI-kortti on saanut ylipainoiset kuntalaiset liikunnan pariin.