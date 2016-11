Vankilamuseo rakentuu esine kerrallaan

Konnunsuon vankilamuseo elää uutta tulemistaan.

– Konnunsuolla oli pienimuotoinen museo jo vankilan aikaan. Kun vankila 2011 lakkautettiin, tavaroita luovutettiin Etelä-Karjalan museolle, kertaa vankilassa aikanaan vartijana työskennellyt Jaska Petsola.

Vankilamuseo alkoi rakentua pala kerrallaan Joutsenon vastaanottokeskuksen aikana. Kesällä 2013 vankilan aikaisen sellirakennuksen eristysosastolle eli niin sanotulle rundikäytävälle pystytettiin Etelä-Karjalan museossa aiemmin esillä ollut Vankila tien päässä – Konnunsuon vankila 1918–2011 -näyttely.

– Esineistö on etupäässä minun eri paikoista keräilemääni sekä kotiseutuneuvos Pertti Vuorelta ja maakuntamuseolta, Petsola kertoo.

Hän toivoo ihmisten ottavan yhteyttä, jos jollakulla on vielä vankeinhoitoon ja Konnunsuon vankilaan liittyvää tarpeistoa.

Onko museo siis yhden miehen projekti?

– En sanoisi ihan noin jyrkästi, mutta aika pitkältihän museon kehittäminen ja materiaalien hankkiminen on jäänyt harteilleni.

Säilöönottoyksikössä nykyisin työskentelevän Petsolan työnantaja eli Joutsenon vastaanottokeskus on ollut taloudellisena taustatukena. Varsinaista rahoitusta museolla ei ole.

Museo toimii 2014 avautuneen säilöönottoyksikön kellarissa, siksi se on avoinna ryhmille vain tilauksesta.

Aiheesta lisää 24.11. Joutseno-lehdessä