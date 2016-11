Museoperjantai taas tällä viikolla

Lappeenrannan Linnoituksessa sijaitseviin Etelä-Karjalan museoon ja Lappeenrannan taidemuseoon on ilmainen sisäänpääsy talviaikana joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina.

Museoperjantaina 2.12.2016 Etelä-Karjalan museossa ja Lappeenrannan taidemuseossa on avoinna kolme näyttelyä. Vertaisihmettelijät ovat paikalla klo 13 – 15 molemmissa museoissa.

Etelä-Karjalan museossa (Kristiinankatu 15) on esillä näyttely Väri on valoa – Saimaalta itään värivalokuvin. Esillä on valokuvauksen pioneerin venäläisen Sergei Progudin-Gorskin värivalokuvia.

Etelä-Karjalan museon perusnäyttely Rajalla – Kolme karjalaista kaupunkia – Lappeenranta, Viipuri ja Käkisalmi tutustuttaa kaupunkien vaiheisiin tekstien, kuvien, karttojen, piirustusten, esineiden sekä ääninauhojen ja videoiden avulla.

Lappeenrannan taidemuseossa (Kristiinankatu 8-10) on puolestaan esillä valokuvaaja Juha metson retrospektiivinen näyttely Tunteella liikkeellä – Emotion in Motion.

Museot ovat avoinna ti-su klo 11–17.