Konnunsuo on valittu yhdeksi Suomen sadasta luontoihmeestä

Konnunsuon Höytiönsuo on valittu yhdeksi Suomen sadasta luontoihmeestä. Etelä-Karjalasta valittiin yhteensä kolme luontokohdetta listaukseen. Kaksi muuta ovat Hiitolanjoki-Haarikko ja Kemppilän Suurisuo.

Suomen luonnonsuojeluliitto on tänä vuonna kerännyt ympäri maata ehdotuksia maamme ainutlaatuisiksi luontokohteiksi, jotka suomalaiset haluavat säilyttää seuraaville sukupolville tuleviksi vuosisadoiksi.

– Suomalainen luonto on maamme valttikortti maailmalla. Luonnonsuojeluliitto haluaakin inspiroida suomalaisia löytämään luontohelmet, juhlimaan niitä ja varjelemaan samalla omaa luontosuhdettaan, kertoo Luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Päivi Lundvall.

Luonnonsuojeluliiton valintaperusteissa todetaan, että osin erämaisena säilyneellä Höytiönsuolla on erityisesti virkistyskäyttöarvoja.

– Lisäksi Höytiönsuo on osa valtakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta. Maakuntakaavassa alue on merkinnällä luontomatkailun kehittämisalue, perusteluissa sanotaan.