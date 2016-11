Lappeenrannalle tunnustus lapsiystävällisyydestä

Suomen Unicef myöntää Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen tällä kertaa Lappeenrannan kaupungille.

Järjestö ojentaa tunnustuksen lappeenrantalaisille lapsille kaupunginjohtajan itsenäisyyspäivävastaanotolla 5.12. Ennen tunnustuksen saamista Lappeenranta on kahden vuoden ajan kehittänyt toimintaansa lapsiystävällisemmäksi.

Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja Unicefin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Sen tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista kunnan päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä. Mallissa on mukana 14 suomalaista kuntaa.

– Lapsiystävällinen kunta -mallissa tärkeitä kehittämiskohteita ovat yhdenvertaisuus, lapsen näkemyksen kunnioittaminen ja lapsen edun ensisijaisuus, kertoo Suomen UNICEFin pääsihteeri Marja-Riitta Ketola.

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan mukaan Lappeenrannassa on panostettu lasten ja nuorten yksilöllisen kasvun tukemiseen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Lappeenrannassa nämä tavoitteet on kirjattu kaupungin strategiaan sisältyvään hyvinvointiohjelmaan.