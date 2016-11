Marinetek hakee Rauhan kelluvalle huvilalle jatkoaikaa

Marinetek Group Oy hakee poikkeamislupaa pitääkseen kelluvan huvilansa Rauhan satamassa. Lupahakemus kattaa vielä toiset viisi vuotta.

Huvila on kellunut Rauhassa kesän 2012 loma-asuntomessuista lähtien viisivuotisen rakennusluvan turvin. Tilapäinen lupa umpeutui lokakuun lopussa.

Kesällä uutisoitiin, että huvila oli määrä siirtää Rauhasta Imatralle, jonne Marinetek perusti yhdessä Meritaidon kanssa Lammassaaren satamaa ope-

roivan New Port Imatran. Rauhan sataman muut rakenteet yhtiö myi Holiday Club Resorts Oy:lle keväällä.

– Siirtosuunnitelma on edelleen voimassa, mutta vielä Imatralla ei ole olosuhteita huvilalle, sanoo Marinetekin toimitusjohtaja Ilkka Seppälä.

Seppälä on toiveikas, että huvilan siirto onnistuu parin vuoden aikana.