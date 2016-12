Mäkimiehet yhden käden sormissa Joutsenossa

Joutsenon Kulervolla on edessään rankka nousu takaisin hyppyritornin huipulle. Seuran mäkihyppyjaosto on käynyt viime vuodet säästöliekillä, eikä merkkejä hyppääjätilanteen parantumisesta ole vieläkään. Harrastajat ovat yhden käden sormilla laskettavissa.

Lajin hiipumisesta huolimatta Imatran Mellonmäen ja Joutsenon Punnankylän mäet on pidetty talkooporukalla hyppykunnossa. Vielä tänä talvena lumitilanne ei ole sallinut hyppäämistä.

— Tammikuun viimeisenä viikonloppuna Mellonmäessä on tarkoitus hypätä veteraanicupin ja yleisen sarjan kilpailut, Kullervon mäkihyppyjaoston puheenjohtaja Veijo Strandén sanoo.

Strandén ei ihmettele junioreiden katoamista, sillä seuran pääasiallisena harjoituspaikkana toimivan Mellonmäen molemmat mäet ovat aloittelijoille kohtuuttoman suuria. Punnankylän mäkikeskuksen 10 ja 15 metrin mäet sopivat aloittelijoille, mutta nekin ovat vähällä käytöllä.

Vieläkö joutsenolaisella mäkihypyllä on toivoa?

— Niin kauan kuin suorituspaikat ovat valmiina ja joku hullu on valmis pitämään niitä kunnossa, toivoa on, Strandén naurahtaa.

