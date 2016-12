Neuvottelut Miljoonasaunan lunastamiseksi jatkuvat

Lappeenrannan kaupunki jatkaa yhä neuvotteluja Rauhan niin sanotusta Miljoonasaunasta lunastaakseen saunarakennuksen ja sen edustalla olevan määräalan yksityishenkilöltä takaisin itselleen.

– Lähtökohta on asemakaava ja sen mukainen käyttötarkoitus eli lähivirkistysalue. Syntynyt tilanne on ristiriidassa kaavan käyttötarkoituksen kanssa, ja tavoitteena on ratkaista se sovintoteitse, sanoo neuvotteluja kaupungin puolesta käyvä kaupunginlakimies Eero Immonen.

Syntyneellä tilanteella Immonen viittaa määräalan ja sen ulkopuolella sijaitsevan Miljoonasaunan päätymiseen yksityiskäyttöön, kun Holiday Club Resorts Oy:hyn sittemmin sulautunut Saimaa Action Park Oy myi alueen keväällä 2015. Lappeenrannan kaupunki itse luopui saunasta 2009 ja lopulta myös siihen varaamastaan käyttöoikeudesta 2014.

Alueella on rantasaunoja, jotka ovat yksityisomistuksessa, mutta sijaitsevat asemakaavan mukaisella lähivirkistysalueella. Pitäisikö niiden omistajien olla huolissaan, että kaupunki pyrkii lunastamaan myös ne itselleen kaavaan ja käyttötarkoitukseen vedoten ?

– Ei tässä mitään yleisempää linjausta ole mitenkään tehty eikä ole olemassa. Tämä tapaus nyt vain on vähän erityispiirteinen, Immonen sanoo.

Keskeinen erityispiirre on hänen mielestään juuri se, ettei sauna edes sijaitse määräalalla, josta yksityishenkilö on tehnyt kaupat.