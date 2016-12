Paikkani on täällä

Nuorena sitä haluaa pois. Kauas kokemaan ja näkemään maailmaa, pois pienestä ja tunkkaisesta paikasta jonnekin missä on sykettä ja fiilistä. Missä olisi jotain, tuntisi kadun miehiä niin kuin elokuvissa, nurkan takana olisi aina jotain uutta ja jännittävää, ehkä seikkailu.

Toisille seikkailu alkaa, usein kuitenkin hieman mielikuvia kitsaampana, opintotuen varassa kitkutteluna. Kun oma elämä alkaa, jää vanha helposti taakse, kotona viikonlopuksi odottavat, kotiseudulle jääneet kaverit. Osan tie vie lopulta kauaskin, sykkeeseen tai toiseen yksinkertaiseen elämään.

Osa ei lähde tälle reissulle, kotimaakunnassa hankittu koulutus riittää. Löytyy puolisko, töitä, asuinpaikka. Joku voi jäädä löytymättäkin, mutta junaan hyppääminen ei nouse mieleen.

Sitten ovat ne, jotka palaavat. Maisterinlakki päässä, reissussa rähjääntyneenä tai koska koti tuntui jääneen taakse.

Mistä kotiseuturakkaus syntyy. Mikä saa ihmisen arvostamaan kotiseutuaan enemmän kuin muun maailman tarjoamia mahdollisuuksia. Vai onko kotiseudulle päätyminen usein sattumaa, vai jopa mukavuudenhalua. Onko helpompaa jatkaa näin kuin lähteä epämukavuusalueelle.

Ehkä kotiseuturakkaus on kompromissi, ehkä juna vie kerran viikossa pääkaupunkiin, mutta kuutena aamuna viikossa ei tarvitse lähteä työhuonetta pidemmälle. Ehkä kompromissi on palata työuran päätyttyä, ottaa takaisin, sitä elämää, mitä ei voinut tahdosta huolimatta aiemmin elää.

Entä ne, jotka halusivat lähteä, mutta vastuu ja velvollisuuden tunne saivat jäämään.

Raastaako ikuinen kaukokaipuu, katkeruus vai tuntuuko, että näin tämän pitikin mennä.

Kun koti löytyy uudesta paikasta, voi sinnekin juurtua. Samanlainen, musta ja ahdistava syystalvi, ehkä vähemmän tai enemmän kumpuileva maasto. Ihmiset vähän erilaisia, aika samanlaisia kuitenkin.

Tai ikuinen auringonpaiste, kuin olisi syntynyt sen alla, vain punakka iho erottaa.

Syvällä se kuitenkin on. Ehkä se on alkanut jo lapsuudessa, turvallisuudesta ja tuttuudesta. Se on pysyvää kaiken muutoksen ja luopumisen keskellä.

Varmaan joku on tätäkin tutkinut ja selvittänyt vastauksen. Missä kohtaa mieltä ja sydäntä kotiseuturakkaus syntyy? Miksi tämä seutu, tämä maa on rakas, muita rakkaampi?

Onko se paikka, vai onko se ihmiset? Mistä sen tietää, kun tietää, että paikkani on täällä?

Kirjoittaja on äiti, luomuviljelijä ja maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) maakunta-avustaja.