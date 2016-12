Pertti Vuorelta noin kolmaskymmenes historiakirja

Kotiseutuneuvos Pertti Vuorelta ilmestyi marraskuun puolivälissä tuorein historiakirja, joita häneltä onkin ilmestynyt runsaasti.

Veteraania ei jätetty -kirja julkistettiin Etelä-Karjalan sotaveteraanipiirin 50-vuotisjuhlassa Lappeenrannassa. Kirja on piirin historiikki.

Noin satasivuinen kirja on syntynyt parin vuoden aikana. Kirja kattaa maakunnan sotaveteraaniyhdistysten vaiheet.

– Toisista yhdistyksistä löytyi paljon ja tarkkoja tietoja, toisista hieman vähemmän. Paljon on tietysti ollut kiinni siitä, miten usein sihteeri on yhdistyksissä vaihtunut: hän on se, joka pitää kokouksista kirjaa ja arkistoi.

