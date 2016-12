Ylennykset reservissä lappeerantalaisille

Tasavallan presidentti on ylentänyt itsenäisyyspäivänä reservissä lappeenrantalaisista seuraavat:

Yliluutnantiksi; Saku M. Laapion, Jukka P. Lassilan, Aarno K. Laukkasen, Perttu P. Piirosen, Juha P. Pylkkäsen, Jussi O. Pylkön, Jarkko V. Rutilan ja Mika T. Vennon.

Luutnantiksi: Kimmo A. Kähärän, Simo P.S. Partisen, Jukka K.M. Saharisen, Petri A.K. Sirviön, Petrus J. Suokkaan, Antreas E. Vallin, Jaakko O. Vanhatalon ja Juha T. Välimäen.

Vänrikiksi: Juho H. Liimatan.

Kaakkois-Suomen aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Esa Hyytiäinen on ylentänyt itsenäisyyspäivänä reservissä lappeenrantalaiset seuraavat:

Vääpeliksi: Pasi T. Kinnusen, Janne M.J. Laakkosen, Kai S.S. Ruokosen ja Ville P. Ruotsalaisen.

Ylikersantiksi: Joonas W. Kajastilan, Kimmo K. Karjalaisen, Mika K. Kautosen, Timo A. Partasen ja Mika T. Vatasen.

Kersantiksi: Jussi S. Aarnion, Justus A.E. Blombergin, Jussi O.H. Haavilaisen, Henri M. Hovin, Mikko K.E. Hämäläisen, Oliver S. Kaivolan, Teemu O. Kalinaisen, Jari J. Konosen, Kimmo P. Kuikan, Niko V.A. Kurvisen, Antti J.I. Lintusen, Timo J. Myllärisen, Lauri M.J. Pyyn, Ville P. Saarisen, Marko T. Sairan, Petri T. Savolaisen, Timo J.A. Suoknuutin, Pasi E.A. Valkeilan ja Janne A.S. Värtön.

Alikersantiksi: Tapio E. Brandstackin, Ossi A. Ikosen, Matti H. Niinimäen, Janne A. Oikkosen, Tomi H.J. Rinta-Jaskarin, Eija H. Räikkösen ja Ville J. Vainikan.

Korpraaliksi: Mikko T. Kiiskisen, Teemu J.S. Kokkosen, Riku P. Laaksosen, Markus A.E. Mertasen, Teemu T. Mikkelän, Joni T. Multasen, Kari J. Niemen, Jarmo P. Peipon, Janne J.K. Qvintuksen, Tomi S. Suonion ja Jussi T. Variksen,.

Ylirajajääkäriksi: Ville T. Heiskasen ja Jere T. Hämäläisen.