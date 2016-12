Leipomon irtisanomislaput jaetaan tammikuussa

Leipomoyhtiö Vaasan irtisanoo yhteensä kymmenen työntekijää Joutsenossa. Lisäksi 12 määräaikaisen sopimus päättyy.

Myös jäljelle jäävä henkilöstö lomautetaan ensi vuonna.

– Lomautuksia tulee viikko per nenä, pääluottamusmies Tommi Seppäläläinen kertoo.

Seppäläinen on pettynyt kahdeksan viikon mittaisen yt-prosessin tulokseen.

– Toki lähtökohta oli alussa huonompi, mutta kyllä minä neuvottelujen edetessä odotin pienempää irtisanottavien määrää.

Seppäläisen mukaan irtisanomisilmoituksia jaetaan tammikuussa.

– Ikäväähän tällainen on aina, mutta kyllä tämä nyt erityisesti latistaa joulun juhlatunnelmaa.

Määräaikaiset mukaanluettuina Joutsenon leipomossa työskentelee tällä hetkellä noin 115 henkilöä.