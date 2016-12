Ruokalahjaan ainesosat mukaan

Ruokalahja on viehättävä tapa muistaa lähimmäisiä jouluna ja muinakin juhlapäivinä. Itse tehty ja kauniisti pakattu vieminen saa varmasti saajalta arvostusta.

On kuitenkin hyvä muistaa, että ihmisillä on lukemattomia ruoka-ainerajoitteita. Yhdelle eivät sovi maitotuotteet, toinen ei voi syödä hitustakaan gluteeniviljoja ja kolmas saa allergiaoireita pähkinöistä tai kalasta.

Ruokalahja on aina hyvä varustaa ainesosaluettelolla ja miksipä ei reseptilläkin. Reseptin voi esimerkiksi kirjoittaa kauniille paperille, rullata ja kiinnittää narulla lahjaan. Pulloon tai lasitölkkiin voi liimata reseptin ja tuoteselosteen.

Lahjan saajalle kannattaa myös kertoa, miten ruokalahja tulee säilyttää, milloin se on valmistettu ja kuinka kauan se säilyy.