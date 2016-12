Tapiolassa tänään avoimet ovet ja myyjäiset

Embria Tapiola järjestää entisellä emäntäkoululla joulumyyjäiset tänään lauantaina 17. joulukuuta. Samalla it-alan konsernin koulutus- ja virkistyskeskus avaa ovensa suurelle yleisölle kello 10–15.

– Luvassa on hevosajelua, ja lampaita saa silittää, kertoo kiinteistöyhtiön toimitusjohtaja Vladimir Tigonen.

Opastettuja kierroksia järjestetään ainakin emäntäkoulun aikaiseen asuntolaan saneerattuihin majoitustiloihin. Päärakennukseen pääsy on vielä avoinna.

– Täytyy katsoa, missä vaiheessa remontti on siinä vaiheessa. Työmaalle ei vieraita voi turvallisuussyistä laskea: meillä ei ole kypäriä kaikille, Tigonen sanoo.