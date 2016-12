Tänään päivä on lyhimmillään

Tänään keskiviikkona 21. joulukuuta on talvipäivänseisauksen aika. Tarkkaan ottaen päivällä kello 12.44 päivä on lyhimmillään koko vuonna.

Talvipäivänseisaus on vuoden lyhin päivä, jolloin aurinko on pohjoisella pallonpuoliskolla suoraan Kauriin kääntöpiirin päällä ja alimmillaan eteläisellä taivaalla. Pohjoisen pallonpuoliskon pohjoispuolella aurinko ei nouse lainkaan, siellä vallitsee kaamos. Talvipäivänseisaus ajoittuu joulukuun 21. ja 22. päiviin pohjoisella pallonpuoliskolla, kun taas eteläisellä pallonpuoliskolla se on 21. tai 22. kesäkuuta, samaan aikaan kuin pohjoisen kesäpäivänseisaus.

Talvipäivänseisauksen läheisyydessä on vietetty vanhastaan monenlaisia juhlia. Muinaisilla germaanisilla kansoilla oli yule-niminen talvijuhla, josta tiettävästi tulevat myös suomen kielen sanat juhla ja joulu. Roomalaisessa kalenterissa talvipäivänseisaus kulki nimellä Sol Invictus, voittamattoman auringon päivä ja sitä vietettiin 25. joulukuuta. Samaan päivään sijoitettiin myöhemmin kristillinen joulu eli Jeesuksen syntymäjuhla.