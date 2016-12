Holiday Club Saimaa täyttyy suomalaisvieraista jouluna

Joulu vietetään yhä useammin muualla kuin kotona. Tätä mieltä on Holiday Club Saimaan johtaja Anne Puhakainen.

– Viidessä vuodessa joulumajoituksen kysyntä on koko ajan kasvanut. Tämä on selvästi nouseva trendi.

Tiistain varausten perusteella hotellin eli 229 huoneen täyttöaste jouluna on 80 prosenttia. Loma-asunnot eli kansankielellä mökit ja Villas-huoneistot ovat sitä vastoin varattu kokonaan.

– Näiden suosio johtunee siitä, että suomalaiset viettävät yhä joulua perheen ja suvun kanssa. Mökeissä on 1-2 makuuhuonetta, joten niihin mahtuu isompi porukka.

Samaa tunkua ei ole keskustan hotelleihin.

Hotelli Patria ilmoittaa verkkosivuillaan hotellin olevan kiinni 23.-27.12. Myös Sokos Hotel Lappee on kiinni 23.12. alkaen. Ovensa Lappee avaa tapanina.