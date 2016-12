Luistelukentät eivät ole käytössä

Lauhtunut sää ja osin vesisade on pehmentänyt Joutsenon luistinkenttiä siinä määrin, että ne ovat käyttökiellossa.

Liikuntapaikkojen vastaava hoitaja Jouko Miettinen sanoo syyksi yksiselitteisesti sen, että jäät eivät ole turvallisessa kunnossa ja siellä on vettä pinnalla.

– Luistimet ovat yleensä niin terävässä kunnossa, että niillä ei voi jäälle mennä. Loukkaantumisriski on suurempi kuin se liikunnallinen hyöty, Miettinen huomauttaa.

Joulunpyhien liikunnalliset riemut ainakin luistelukentillä ovat nyt jäämässä väliin, sillä säätilassakaan ei ole odotettavissa riittävää paranemista. Miettinen kertoo heillä seurattavan tiiviisti ennusteita, joiden mukaan pieniä yöpakkasia on odotettavissa – mutta päivisin on jälleen lauhan puolella.

Laduilla puolestaan on lunta vähäsen, mutta yöpakkaset pistävät ne peilijäähän. Jouko Miettinen ei suosittele laduillekaan lähtemistä: luistelutyyli ei onnistu jäisillä laduilla, eikä perinteisellä lykkiminen ole juurikaan helpompaa.

– Lunta odotellaan. Tapanina me jo olemme töissä ja toivottavasti sää sallii silloin liikuntapaikkojen kunnostusta.