Kiinnostaisiko kontaktipeli, roller derby -seura etsii uusia pelaajia

Roller derbyä on pelattu Etelä-Karjalassa jo vuosia, mutta mukaan kaivataan kipeästi lisää harrastajia. Kyseessä on pääasiassa naisten harrastama, mutta yhtä lailla miehillekin sopiva kontaktipeli, jota pelataan rullaluistimin ovaalinmuotoisella radalla.

Pelissä hyökätään ja puolustetaan yhtä aikaa eikä mustelmiltakaan vältytä, mutta harrastajien mukaan niitä ei pelin tuoksinassa huomaa. Luisteluharjoituksin, suojin ja tarkoin säännöin huolehditaan siitä, että pelaaminen on taklaamisista huolimatta turvallista.

Lappeenranta HCRollers järjestää open skate -tapahtumat eli mahdollisuuden kokeilla roller derbyä heti uuden vuoden alkajaisiksi Lappeenrannassa ja Luumäellä. Open skate pidetään Lappeenrannassa lauantaina 7. tammikuuta Sammonlahden palloiluhallissa ja sunnuntaina 8. tammikuuta Luumäellä Taavettihallissa. Kellonaika on molemmissa tapahtumissa sama, kello 15-17.

Open skatessa pääsee kokeilemaan, minkälaista on luistella perinteisillä quad-luistimilla, joissa on kaksi rullaa rinnakkain edessä ja takana. Välinekokeilun ja luisteluharjoituksen lisäksi tarjolla on roller derbyyn liittyvää tietoa. Tapahtumiin odotetaan mukaan sekä naisia että miehiä. Lajin harrastuksessa alaikärajana on 18 vuotta, mutta alkeiskurssilla voi aloitella hieman aiemminkin.

Lue lisää roller derbystä viimeisimmästä Joutseno-lehdestä.