Leppälässä ja Ravattilassa urheilija sytyttää itse valot

Ravattilaan ja Leppälään on asennettu valokytkimet, jotka urheilijat itse kääntävät päälle. Valot eivät siis syty automaattisesti hämärän tultua.

Pitkästi ei kannata Leppälässä ladunvarteen jäädä jorisemaan kuulumisia muiden hiihtäjien kanssa, sillä automaatti katkaisee valaistuksen tunnin päästä.

– Suurta riskiä ei ole jäädä ladulle, sillä kierros on vain noin kilometrin mittainen, Joutsenon liikuntapaikkojen vastaava hoitaja Jouko Miettinen sanoo.

Samanlainen automaattisammutus on myös Ravattilan kaukalossa. Jos aikaa tarvitsee luisteluun tai peliin lisää, sitä pitää kääntää kytkimestä.

