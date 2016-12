Virastotalosta matkustajakoti

Saimaantien entisestä virastotalosta tulee matkustajakoti.

Kiinteistön tänä syksynä ostanut Harri Kangasmuukko suunnittelee aloittavansa Joutsenon vastaanottokeskuksen perhemajoitusyksikkönä viimeksi toimineissa tiloissa remontin tammikuussa.

– Mennee maaliskuun lopulle, ennen kuin matkustajakoti on valmis avaamaan ovensa.

Kangasmuukon tuttavia on jo lupautunut matkustajakotiin töihin.

Hän uskoo Joutsenon keskustassa riittävän asiakaskuntaa sekä omalle majoitusliikkeelleen että Saimaantiellä niin ikään toimivalle majatalolle.

– Joutseno on Imatran ja Lappeenrannan puolessavälissä. Seudulla on tehtaita, jotka työllistävät myös komennusmiehiä ja vastaavia työntekijöitä, joiden on kuitenkin asuttava jossakin. Ja eikös talous ole parempaan suuntaan menossa, Kangasmuukko perustelee.

Aiheesta lisää 29.12. Joutseno-lehdessä