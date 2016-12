Kiky kolahtaa kohta arkeen

Vanha vuosi on jäämässä taakse. Siihen mahtui joutsenolaisittain niin iloja, suruja kuin yllätyksiäkin. Kuten elämässä aina.

Onnettomuudet olivat niitä ikäviä asioita. Tuli tuhosi vanhan hirsitalon ja sen mukana kuusi koiraa. Finn-Valven halli tuhoutui, myös hevostalli paloi Aholassa. Paljon harmia aiheutti myös Kolarinlahteen karannut Kemira Chemicalsin öljy. Se pilasi monen ranta-asukkaan kevään ja alkukesän. Kesolan koulun ilmanlaatuongelmat huolestuttivat puolestaan vanhempia.

Mukavia yllätyksiä olivat esimerkiksi Kemiran 50-60 miljoonan euron investointipäätös, Veeti Tikkasen voitto Tangonuori-kilpailussa ja vapaaehtoisen norpansuojelun laajeneminen.

Mitä sitten ensi vuosi antaa? Takuuvarmaa on se, että tuleviin puheenaiheisiin kuuluvat kevään kuntavaalit, sote ja kiky. Kuntavaaleissa joutsenolaisilla on selvästi puolustusasemat. Joutsenolaiset ovat nyt varsin hyvin edustettuina Lappeenrannan valtuustossa. Vaaleissa vaikuttamaan pääsi kymmenen henkilöä, ja vaalikaudella paikka avautui vielä perussuomalaisten Heikki Tanskaselle. Kun valtuuston koko pienenee kahdeksalla paikalla, on Joutseno-puolueen tehtävä entistä hanakammin töitä, jotta saa äänestäjät uurnille.

Soten työstäminen jatkuu, ja sitä tarkastellaan Etelä-Karjalassa vahvasti maakunnallisen sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) lasien läpi. Eksoten puolustajia ilmoittautuneen entistä sankemmin riveihin, vaikka aikanaan tukijoukko huojui kovasti. Nyt piirin kivijalka on vakautettu, ja ulkoapäin tuleva uhka yhdistää.

Kikyn vaikutukset arkeen hiipivät niin ikään. Työntekijän työeläkemaksu nousee asteittain yhteensä 1,2 prosenttiyksikköä vuosina 2017–2020. Työttömyysvakuutusmaksu nousee samalla ajanjaksolla 0,85 prosenttiyksikköä. Julkisen sektorin lomarahoja vähennetään 30 prosenttia nykytasosta kolmen seuraavan vuoden aikana. Myös vuosittaista työaikaa pidennetään, ja työttömyyskorvaus pienenee.

Uutisotsikot seuraavat toisiaan, vuodenkierto pysyy silti samana. Juhannus vietetään kesällä ja joulu talvella, huolimatta siitä, että keskikesän juhlassa saattaa sataa räntää ja tonttuleikeissä nurmi vihertää.

Parempaa uutta vuotta kaikille Joutseno-lehden puolesta.