Ohjeet ilotulittajalle – tsekkaa oletko valmis

Ilotulitteiden virheellisestä käytöstä saattaa aiheutua vakavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja käyttäjälle itselleen tai ulkopuolisille. Seuraavassa seikkoja, jotka on syytä ottaa huomioon ilotulitteiden käytössä.

1) Noudata käyttöaikaa koskevia rajoituksia. Ilotulitteita saa käyttää uudenvuodenyönä klo 18–02.

2) Älä käytä ilotulitteita alkoholin vaikutuksen alaisena. Olet vastuussa seurauksista tilastasi riippumatta. Älä luovuta ilotulitteita alkoholin vaikutuksen alaiselle tai alaikäiselle.

3) Valitse tulitteiden käyttöpaikka huolella niin, että käytöstä ei aiheudu vaaraa ihmisille, rakennuksille, ajoneuvoille eikä muullekaan omaisuudelle. Vältä myös aiheuttamasta kohtuutonta haittaa esimerkiksi metelistä kärsiville ihmisille tai kotieläimille ja lemmikeille. Muista, että raketit putoavat ohjauskeppeineen alas sen jälkeen, kun ne ovat toimineet.

4) Lue ostamasi tuotteen mukana seuraavat käyttöohjeet hyvissä ajoin ennen käyttöä ja noudata niitä.

Kiinnitä erityistä huomiota rakettien suuntaamiseen turvalliseen suuntaan ja tulitteiden sytytystapaan. Poistu ohjeiden mukaisesti sytyttämäsi tuotteen luota turvalliselle etäisyydelle.

5) Ilotulitteita sytytettäessä on käytettävä suojalaseja. On myös hyvä käyttää sytytyspuikkoa. Myös yleisön on hyvä suojata silmänsä.

6) Älä sytytä sisätiloissa ilotulitteita äläkä laukaise ilotulitteita asuinrakennuksen parvekkeelta tai ikkunasta.

7) Älä sytytä kädessäsi ilotulitetta tai suuntaa ilotulitetta kohti muita ihmisiä, rakennuksia, muuta omaisuutta tai palavaa materiaalia.

8) Älä käytä paukkupommeja, ne ovat nykyään kokonaan kiellettyjä.

9) Älä muuntele tai yhdistele millään tavalla kaupasta saatavia tuotteita.

10) Huolehdi omalta osaltasi siitä, että et roskaa ympäristöäsi. Käyttöpaikalta on syytä kerätä käytetyt raketit, kepit ja muut jäänteet roskiin viimeistään seuraavana päivänä.

Lähde: Tukes