Kalapitsapannarilla kohti uutta vuotta

Jäikö juhlapyhistä ruokaa jääkaappiin. Aloita uusi vuosi kalapitsapannarilla.

Pannaripohja:

3 kananmunaa

3 desilitraa maitoa

6 desilitraa jauhoja

puoli teelusikkaa suolaa

Täyte: Tomaattiketsuppia tai – pyreetä, voi käyttää myös tomaattiviipaleita, jauhettua kalaa, savukalaa tai kylmäsavukalaa, pussillinen hernemaissipaprikaa tai muita pakastevihanneksia, pitsamaustetta

tai Provincen maustesekoitusta, juustoraaste.

Sekoita pohjan aineet keskenään. Levitä korkeampireunaiselle uunipellille. Tomaattiketsuppi on tässä helpompi levitettävä kuin pyree, mutta kummalla-

kin onnistuu. Jokaisen sentin ei tarvitse olla ketsupin peitossa, riittää kun muotoi-

let pannulle vaikka ”häränsilmän” ketsupista.

Ripottele jauhettu, suolalla valmiiksi astiassa maustettu kala seuraavaksi. Sen päälle sirottele hernemaissipaprika tai muut vihannekset. Sitten mausteet, viimeisenä juustoraaste.

Paista uunissa keskitasolla 225 asteessa noin 20 minuuttia. Pitsapannari on valmis, kun juusto on kauniin kullanruskeaa.

Kalapitsapannarin täytettä voi vaihdella lähes loputtomasti oman makunsa mukaan.