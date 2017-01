Pulpin kirjaston aukiolo muuttuu

Pulpin kirjaston maanantain aukiolo supistuu.

– Kirjasto on ollut avoinna maanantaisin kello 12–19 ja torstaisin kello 10–16. Koska maanantai-illat kirjastossa ovat kovin hiljaisia, muutetaan maanantainkin aukioloaika torstain kaltaiseksi, palvelujohtaja Leena Priha kertoo.

Ensi maanantaista alkaen Pulpin kirjasto on avoinna maanantaisin ja torstaisin kello 10–16.

Muut Joutsenon kirjastot ovat avoinna vanhaan tapaan. Joutsenon kirjasto avaa ovensa maanantaista lauantaihin kello 10. Maanantaista torstaihin ovet suljetaan kello 19. Perjantaina ja lauantaina kirjasto menee kiinni kello 15.

Korvenkylän kirjasto on avoinna maanantaista keskiviikkoon kello 12–19 ja torstaista perjantaihin kello 10–16. Niin sanottu omatoimiaika on päivittäin kello 7–21.