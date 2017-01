Tauko ohi , Kontufolk jälleen ensi kesänä

Kontufolk-festivaalin välivuosi on ohi. Ensi kesänä musiikki soi seitsemättä kertaa monitaiteellisella festivaalilla. Luvassa on myös lapsille oma Kontufolk.

Heinäkuun 28.-29. päivänä Konnunsuon Juhlaladolla nähdään kattaus musiikkia ja taidetta.

Festivaalin ensimmäinen kiinnitys on Litku Klemetti ja Tuntematon numero. Litku Klemetti & Tuntematon numero on Jyväskylässä vuonna 2014 perustettu yhtye, joka kokoaa yhteen kaikuja suomirockin viime vuosikymmeniltä ja luo niistä oman juttunsa. Viime vuonna yhtyeeltä ilmestyi Horror ’15 -esikoisalbumi. Tammikuussa 2017 Sanna ”Litku” Klemetiltä ilmestyy soololevy ”Juna Kainuuseen” ja myöhemmin keväällä näkee päivänvalon Tuntemattoman numeron kakkoslevy ”Kohta on yö”.”

Tarkempia tietoja tämän vuoden festivaaliohjelmasta kerrotaan kevään aikana.