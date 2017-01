Kylän vanhin on nähnyt Suomen itsenäistyvän

Eiskolantie kiemurtelee kapeana nauhana rakennusten välistä. Viimeisten sadan vuoden aikana Eiskolan kylänraitin varteen on noussut kahden käden sormin laskettava määrä taloja. Tiettävästi ainakin kolme ydinkylän asuinrakennuksista on vanhempaa perua ja nähnyt Suomen itsenäistyvän: kaksi 1915 valmistunutta taloa, joista toinen yhä asuttu, sekä sisäkaarteessa kallionkumpareella seisova Ylä-Eiskonen, jonka vintiltä löytyvästä hirrestä voi lukea rakennusvuodeksi 1909.

– Mietinsaaresta lähtöisin olleet Miettisen veljekset muuttivat Eiskolaan. He rakensivat omat talot mutta yhteisen navetan, Ylä-Eiskosen ja navetanpuolikkaan nykyään omistava Jarno Rajala kertoo.

Ylä-Eiskosen vastapäinen talo vuodelta 1931 on yhä Miettisten asuttama. Toisen sukuhaaran nimeksi tuli Rajala Jarnon isänäidin, Kerttu Miettisen avioiduttua pian sodan jälkeen Voitto Rajalan kanssa.

Itsenäistä Suomea kymmenkunta kuukautta vanhempi Voitto oli poliisi, ja pariskunta asui alkuun Lappeenrannassa, missä poikansa Risto syntyi, ennen muuttoa Kertun kotikylään.

