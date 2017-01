Aholan teatteri pui elämää hississä

Aholan Nuorisoseuran talolla esitetään jälleen talviteatteria. Hissi-näytelmän ensi-ilta keräsi lauantaina noin 40 hengen ensi-iltayleisön.

Kyseessä on nuorisoseuran oman miehen Teemu Simpasen ensimmäinen ohjaus. Simpanen on totuttu yleensä näkemään lavalla tai vaihtoehtoisesti hän on huolehtinut äänitekniikasta.

Näytelmässä on kaksi henkilöä hississä. He eli näyttelijät Jaana Puustinen ja Toni Isotalo jäävät hissiin jumiin ja tilittävät noina muutamina tunteina koko elämänsä. Käsikirjoitus on Matti-Juhani Karilan käsialaa.

Seuraavat esitykset: ke 11.1 klo 19, la 14.1. klo 17, ke 8.2 klo 19, la 11.2 klo 17 ja la 18.2 klo 17.