Lumilauantai kutsuu soveltavan liikunnan pariin

Erityistä tukea tarvitseville henkilöille ja heidän perheilleen järjestetään soveltavan liikunnan talviliikuntapäivä Ruokolahdella laskettelukeskus Freeskissä lauantaina 28. tammikuuta kello 10–15.

Lumilauantai-ulkoilutapahtumaan 16.1. mennessä ilmoittautuneilla erityislaskijoilla on mahdollisuus kokeilla laskettelua koulutettujen ohjaajien opastuksella erilaisia soveltavia välineitä ja keinoja käyttäen. Paikkoja on rajoitetusti.

Opetuksen hinta yhdeltä laskettelijalta on 20 euroa sisältäen välineet, 45 minuutin opetuksen ja hissilipun. Vakuutus ei sisälly hintaan. Avustaja saa hissilipun sekä välineet maksutta, perheenjäsenet alennettuun hintaan.

Laskettelun lisäksi pulkkamäki ja jäätilanteen mukaan jääkiekkokelkat tarjoavat talviliikuntaa ja yhdessäoloa ulkoilupäivään, jonka kruunaa lettujen ja makkaroiden paisto. Oheisaktiviteetteihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Lumilauantai on valtakunnallinen Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n koordinoima soveltavan liikunnan tapahtuma Etelä-Karjalassa. Tapahtuman järjestelyistä vastaavat Lappeenrannan, Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven kunnat, Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry, Malike/Kehitysvammaisten tukiliitto, laskettelukeskus Freeski ja Saimaan ammattikorkeakoulu.

Laskettelun opetukseen ilmoittautumisia ottaa vastaan Riitta Pellinen (p. 020 617 7202, riitta.pellinen@imatra.fi).

Freeski sijaitsee Ruokolahden Salosaaressa osoitteessa Lomatie 16.