Lumiveistospuiston rakentaminen siirtyy myöhemmäksi

Lappeenrannan Kasinon puiston alueelle kaavailtu lumiveistospuisto ei toteudukaan ensi viikonlopuksi ennakkotavoitteista poiketen. Lunta ei saatu riittävästi veistosten toteuttamiseksi, kaupungin hankekoordinaattori Marika Heinilä harmittelee.

– Lumiveistospuisto on kyllä tarkoitus rakentaa heti, kun lumitilanne näyttää paremmalta. Viime viikolla toivoimme luistelukentän vuoksi pakkasia, nyt on peukut pystyssä lumisateen puolesta.

Lumiveistosten onnistumiseksi ei riitä pelkästään lumen määrä, muistuttaa lumenveiston ohjaajaksi lupautunut liikunnanohjaaja–kuvanveistäjä Satu Jaatinen. Lumen on oltava myös oikeanlaatuista, jotta sitä on hyvä työstää.

– Nyt on vielä hyvää aikaa ilmoittautua, mikäli haluaa tulla mukaan rakentamaan lumiveistoksia. Lumenveistoon voi ilmoittautua joko yksin tai ryhmänä eikä aiempaa kokemusta tarvitse olla. Yhdessä tekeminen on tärkeintä, vaikka tavoitteena on toki myös rakentaa laadukkaita veistoksia, Jaatinen kannustaa.

Lumiveistospuiston on tarkoitus omalta osaltaan elävöittää sataman talvikautta. Satamatorille jäädytettiin myös noin 300 neliömetrin kokoinen luistelukenttä kaikkien asukkaiden vapaaseen käyttöön.

Jotta myös ilman omia luistimia vailla olevat pääsevät harrastamaan, kaupungin ja Euroopan sosiaalirahaston tukema hanke on haastanut lappeenrantalaiset lahjoittamaan tarpeettomiksi jääneitä luistimiaan muun muassa Facebookin Roskalava-ryhmässä.

– Itselle tarpeettomiksi jääneitä välineitä voi lahjoittaa koko luistelukauden ajan. Luistinten lainauspisteeksi on lupautunut satamassa toimiva kahvila Kafiina, jonne lahjoitettavat välineet voi toimittaa ja josta välineitä voi lainata maksutta, Heinilä kertoo.

Luistelukentällä vietetään luistelutapahtumaa tulevana lauantaina 14. tammikuuta kello 11 alkaen.

Osallistujille tarjolla lämmintä mehua sekä luistelun opetusta Lappeenrannan luistelijoiden johdolla. Seuran nuoret ovat myös luvanneet esittää ohjelmanumeron tapahtumassa.

Lumenveistäjäksi voi ilmoittautua Heinilälle sähköpostitse osoitteeseen marika.heinila@lappeenranta.fi tai puhelimitse numeroon 040 621 4084.