Alueraati kokoontuu avoimesti

Joutsenon alueraadin vuoden ensimmäinen kokous on kaupungin muiden alueraatien kokoontumisten tavoin kaikille avoin. Näin kiinnostuneet voivat tutustua oman asuinalueensa raadin toimintaan ja todeta, haluaisivatko he itse liittyä alueraatiin.

– Kaupunginvaltuuston ja muiden luottamuselinten jäsenet vaihtuvat kuntavaalien jälkeen 1.6. alkaen. Myös alueraadissa on toteutettu valtuustokauden mittaista asteittaista rotaatiota. Tavoitteena on saada mukaan uusia jäseniä, ja osa pitkäaikaisista jäsenistä pääsee halutessaan poistumaan takavasemmalle, kertoo asukasyhteyshenkilö Pia Haakana.

Haakana toimii jokaisen alueraadin sihteerinä ja raadeissa päätettyjen asioiden eteenpäin viejänä. Hän on ainoa kaupungin työntekijä raadeissa, kaikki muut ovat vapaaehtoisia asukkaita.

Alueraatien alkuvuoden kokouksissa käsitellään kaupungin kuluvan vuoden talousarviota alueittain.

Myös päiväkotien ja peruskoulujen tulevien vuosien peruskorjaus- ja uusinvestointitarpeet on päivitettävä ennen vuoden 2018 investointiohjelman laadintaa, ja asukkailta haluaan jo nyt kuulla asiasta mielipiteitä ja ajatuksia.

Keskusteluun ja kysymysten esittämiseen voivat osallistua myös avoimeen kokoukseen osallistuvat asukkaat.

Joutsenon alueraati kokoontuu Joutseno-talolla (Kesolantie 1) torstaina 26.1. kello 17.

Lue lisää Joutsenon alueraadista kaupungin nettisivuilta.