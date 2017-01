Kirsti Tarjas täytti sata vuotta

– Onhan se suurenmoista, että on saanut elää ja kokea kaiken, mitä on kokenut, kesällä 2012 95-vuotias Kirsti Tarjas sanoi Joutseno-lehden haastattelussa. Tämän viikon tiistaina hän täytti sata vuotta; merkkipäivää juhlistettiin lähisukulaisten kesken jo viime sunnuntaina.

Tarjas syntyi 10. tammikuuta 1917 Bakussa, nykyisessä Azerbaidžanissa. Kaspianmeren rantakaupungista tuli hänen synnyinpaikkansa rakennusinsinöörinä työskennelleen isänsä Aaro Härkösen työn takia.

Aaro ja Sigrid Härkösellä oli myös muita lapsia, jotka eivät kuitenkaan selvinneet aikuisuuteen. Kirstin isosisko Irma ja pikkuveli Yrjö kuolivat jo lapsina isorokkoon. Myöhemmin syntynyt Ilmari puolestaan kaatui 20-vuotiaana jatkosodassa.

Joutsenolainen Tarjaksesta tuli 1946, kun aviomiehensä Erik Tarjas sai työn Hackmanilta. Hän itse työskenteli kuvaamataidon lehtorina Joutsenon yhteiskoululla.

Tarjas on asunut pari viime vuotta Taipalsaarella seniorikodissa.

2012 hän sanoi Joutseno-lehden haastattelussa näin:

– Ihmisellä on tehtävä. Yrittää parantaa ja helpottaa muiden olemista. Niidenkin, jotka ovat polulta poikenneet. Vaikeatahan heilläkin on. Pitäisi osata kannustaa ja auttaa, ottaa toista kädestä kiinni ja ruveta yhdessä tekemään ja yrittämään.