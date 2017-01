Säilöönottoyksikön laajennus on valmisteilla

Joutsenon säilöönottoyksikköä valmistaudutaan laajentamaan.

– Remontin valmistelevat työt on aloitettu, kertoo yksikköä johtava Joutsenon vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja Antti Jäppinen.

– Käytännön työt alkanevat muutamien viikkojen sisällä, hän arvioi.

Konnunsuon vankilan aikaisen sellirakennuksen pohjoissiivessä toimivaa yksikköä laajennetaan ensi vaiheessa ottamalla käyttöön neljäs eli ylin kerros, joka on tilapäistä varastointikäyttöä lukuun ottamatta ollut tyhjillään.

– Tarkoitus on saada käyttöön ensimmäiset kymmenen lisäpaikkaa noin kuudessa kuukaudessa ja loput 28 paikkaa eli rakennuksen eteläsiipi alkuvuonna 2018.

Lue aiemmat artikkelit:

Joutsenon säilöönottoyksikön paikkaluku on tuplaantumassa