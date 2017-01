Jani Mäkelä Veikkauksen hallintoneuvostoon

Kansanedustaja Jani Mäkelä (ps.) on nimitetty jäseneksi uuden, vuoden 2017 alusta toimintansa aloittaneen Veikkaus Oy:n hallintoneuvostoon.

Fintoton, Raha-automaattiyhdistyksen ja Veikkauksen yhdistymisen myötä muodostunut uusi Veikkaus Oy on jaetun tuoton määrällä mitattuna kooltaan lähes kaksinkertainen entiseen Veikkaukseen verrattuna ja kattaa koko suomalaisen rahapelikentän.

Yhtiön hallintoneuvostossa on 28 jäsentä, joista kansanedustajia on kaksitoista.