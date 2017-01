Kemira työllistää oppisopimuksella kahdeksan Joutsenoon

Kemira Chemicals on palkannut kymmenen uutta työntekijää oppisopimuksella koulutettaviksi Joutsenon ja Kuusankosken tehtailleen. Koulutettavista kahdeksan sijoittuu Joutsenoon.

Kaikilla valituilla oppisopimusopiskelijoilla on työkokemusta teollisuuden aloilta, ja moni heistä on ollut jo aiemmin Kemiralla töissä. Hakijoita koulutukseen oli runsaasti: Joutsenoon 245 ja Kuusankoskelle 145.

Uudet työntekijät aloittivat kemianteollisuuden ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen Saimaan ammattiopisto Sampossa Lappeenrannassa viime viikolla.

Sampo hallinnoi koulutettavien oppisopimusta. Työsuhteeseen perustuva oppisopimus kestää vuoden 2018 loppuun ja se sisältää noin 20 lähiopetuspäivää.

Tehtaanjohtaja Janne Tynninen Kemiran Joutsenon tehtailta toivotti oppisopimusryhmän tervetulleeksi:

– Näen oppisopimuksen erittäin hyvänä tapana rekrytoida ja on hyvä, että koulutus on täällä paikan päällä. Rekrytointitarpeemme ei johdu pelkästään siitä, että meiltä poistuu väkeä, vaan myös lisäämme kapasiteettia. Uutta Soihtu-tuotantolinjaamme aletaan testata kesällä ja sen on määrä käynnistyä loppuvuonna 2017.

Tynninen viittaa Soihtu-lempinimellä Joutsenon tehtaiden 50–60 miljoonan euron arvoiseen uuteen natriumkloraatin tuotantolinjaan ja kennosaliin, jotka kasvattavat Joutsenon tehtaiden kapasiteettia merkittävästi. Uuden tuotantolinjan natriumkloraattia toimitetaan sellutehtaille, jotka valmistavat siitä kloorioksidia sellun valkaisuun.

Joutsenon tehtaalla työskentelee tällä hetkellä noin 80 henkilöä, ja tehtaalla tuotetaan useita massa- ja paperiteollisuudessa käytettäviä kemikaaleja.