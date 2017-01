Norppaa jeesataan apukinoksin

Heikko lumitilanne ajaa Metsähallituksen, WWF:n ja vapaaehtoiset tänäkin talvena kolaamaan apukinoksia saimaannorpan pesinnän tueksi.

Saimaalla viime päivinä tarkistetut rantakinokset ovat olleet pesinnän kannalta liian matalia. Tyypillinen rantakinos oli vain 5–40 senttimetriä paksu, kun norppa tarvitsee noin metrin paksuisen pesäkinoksen.

– Tavoitteena on varmistaa, että kaikilla alueilla olisi pesintään sopivia kinoksia, jotta jokainen poikanen saisi syntyä kestävän pesän suojaan eikä avoimelle jäälle, kertoo suojelubiologi Miina Auttila Metsähallituksesta.

Apukinokset sijoitetaan aiempien pesimähavaintojen perusteella sopiville varjoisille pohjoisrannoille. Omin päin ei kinoksia pidä lähteä kolaamaan, eikä norppia saa houkutella pesimään esimerkiksi kesämökkien lähelle.

Apukinosten käyttö suojelutoimena aloitettiin 2014, jolloin tehtiin 240 apukinosta lähes lumettomalle Saimaalle. Vuonna 2015 tehtiin 68 apukinosta vähälumisiksi jääneille selkävesille ja vuonna 2016 jälleen 211 apukinosta.

Suojelubiologi Jouni Koskelan mukaan toiminta on ollut tehokasta: kolmessa neljästä apukinoksesta on ollut norpan pesä, ja niihin on syntynyt yhteensä 110 poikasta, mikä on noin puolet viime vuosina syntyneistä kuuteista.