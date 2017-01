Koulukeskuskaava varautuu oppilasmäärän tuplaantumiseen

Koulukeskusta varaudutaan paperilla laajentamaan jopa tuhannen peruskoululaisen, yhteensä 456 esikoululaisen ja päiväkotilapsen sekä 170 työntekijän rakennuskompleksiksi.

Koulukeskus on nykyään mitoitettu 510:lle perusopetuksen oppilaalle ja 230:lle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle. Talossa on töissä 86 henkilöä.

Asemakaavaluonnos lisää toteutuessaan koulukeskuksen rakennusoikeutta nykyisestä 10 000 kerrosneliömetristä 20 000 neliöön. Jos rakennusoikeus käytettäisiin ajastaan kokonaisuudessaan hyödyksi, koulukeskuksen rakennusala enemmänkin kuin kaksinkertaistuisi, sillä nykyisessä koulu- ja päiväkotirakennuksessa on alle 8 000 neliötä.

Rakennusoikeuden lisäyksellä varaudutaan laajentamaan koulukeskusta päivähoidon kysynnän kasvun ja Joutsenon kouluverkossa tapahtuvien muutosten takia. Joutsenon kouluun on määrä yhdistää siihen jo aiemmin sulautuneen Martikanpellon koulun lisäksi Kesolan, Parjalan ja Ravattilan koulut.

Katseet on käännetty myös kauemmas tulevaisuuteen, jossa oppilasmäärän ennustetaan Joutsenossa kasvavan. Lapsiperheitä ennakoidaan muuttavan lisää myös koulukeskuksen lähialueelle, sillä naapuriin on kaavailtu uutta asuntoaluetta.

Aiheesta lisää 19.1. Joutseno-lehdessä