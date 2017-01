Uskottu mies kauppaa Ahvenlammen Siwaa

Ahvenlammen Siwan tulevaisuus on edelleen auki. Kaupan myynti on siirtynyt uskotun miehen vastuulle. Käytännössä paikallisen Siwan ja 59 muun Suomen Lähikaupan myymälän myynti on Grant Thornton -yhtiön riippumattoman asiantuntija Kari Niemenojan tehtävälistalla.

— Ensimmäinen kauppa on tehty. Muualla julkisuudessa on jo kerrottu, että kyseessä oli Perniön Siwa. Muiden osalta minä en voi kommentoida mitään, sillä kaupat ovat salassapidon alaisia asioita, Niemenoja sanoo.

Sen verran Niemenoja suostuu kertomaan, että kyselyjä myymälöistä on tullut.

– Niitä on ollut ennakko-odotuksiani enemmän.

Lue aiheesta lisää tänään ilmestyneestä Joutseno-lehdestä.